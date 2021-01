Leids coronavaccin met één prik 66 procent effectief, snelle marktaanvraag verwacht

Coronavirus LIVE | Russen willen Europa helpen: 100 miljoen doses Sputnik V-vaccin aangeboden

13:43 Rusland reikt Europa, dat kampt met een vertraagde levering door vaccinmaker AstraZeneca, de helpende hand. De Russen kunnen de EU in het tweede kwartaal 100 miljoen doses van hun Sputnik V-vaccin leveren. Een verzoek tot toelating op de Europese markt zou onlangs zijn ingediend bij medicijnwaakhond EMA. Die instantie houdt ook na toelating van de diverse coronavaccins in de gaten of er mogelijke bijwerkingen zijn. In de maand dat het middel van BioNTech en Pfizer nu op onze markt is, zijn die niet ontdekt. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.