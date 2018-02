Leider No Surrender opgepakt bij invallen

Werkdruk op Hengelose basisschool omlaag: 'Wij denken bij alles: is dit wel nodig?'

13 februari Leraren staken morgen voor de derde keer in de hoop eindelijk meer geld te krijgen en minder werkdruk. Maar hoe groot is die werkdruk nu eigenlijk? Daltonschool De Rank In Hengelo heeft er minder last van dan veel andere scholen. Het verschil? ,,Wij denken bij alles: is dit wel nodig?”