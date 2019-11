Leidde ‘onschuldige’ broer van kroongetuige Nabil B. een (crimineel) dubbelleven?

live twitter / updateIn de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp is vandaag het hoger beroep begonnen tegen Shurandy S., de man die heeft toegegeven dat hij de broer van kroongetuige Nabil B. heeft doodgeschoten. Reduan B. werd in maart 2018 in zijn kantoor in Amsterdam-Noord vermoord . Verslaggever Yelle Tieleman is bij de zaak aanwezig. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.

Het motief voor de moord op Reduan is mogelijk anders geweest dan tot nu toe wordt aangenomen. Tot nu toe is gezegd dat Reduan niets met criminaliteit te maken had. Volgens een verklaring van Mohammed Razzouki, verdachte in het grote liquidatieproces Marengo, kan dat ook anders liggen. In die verklaring wordt gesuggereerd dat Reduan mogelijk een dubbelleven heeft geleid.

Het Openbaar Ministerie liet dat vandaag weten in de rechbank, tijdens de strafzaak in hoger beroep tegen Shurandy S. (41). Hij is begin dit jaar veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord. S. weigert iets over opdrachtgevers van de liquidatie te zeggen. Tot dusver is aangenomen dat de moord is gepleegd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Nabil B. is kroongetuige in het proces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.

Razzouki heeft eerder ook verklaard dat Nabil B. vanuit zijn cel moordopdrachten heeft gegeven. De politie heeft onderzoek gedaan naar de beweringen en daarvan verslag opgemaakt. De inhoud daarvan is officieel nog niet bekend.

Waarom werd Reduan B. vermoord?

Volgens het OM is er maar één scenario mogelijk: wraak. Een week nadat Nabil B. uit Utrecht gepresenteerd werd als kroongetuige die tientallen belastende verklaringen had afgelegd over de organisatie van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, werd Reduan in het kantoor van zijn eigen bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. De moord was al aangekondigd. ,,Ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemd,” schreef Taghi over Nabil in een onderschept en ontsleuteld PGP-bericht. De familie van Nabil was bang dat de wraak zich ook op familieleden zou richten en vroeg om bescherming. Het OM heeft moeten toegegeven dat het de risico's verkeerd heeft ingeschat. Sinds de moord worden andere familieleden streng beveiligd.

Waarom is er een hoger beroep?

De rechtbank veroordeelde de voormalig profvoetballer Shurandy S. in januari van dit jaar tot een celstraf van 20 jaar voor de moord op Reduan B. De rechtbank zag geen reden te twijfelen aan diens verklaring dat hij niet wist dat hij de broer van een kroongetuige had doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie noemde de moord ‘een aanslag op de rechtsstaat’ en eiste dan ook een celstraf van 28 jaar. Maar de rechtbank ging daar niet in mee en legde 20 jaar op. ‘De intentie die zijn opdrachtgever(s) hadden, kan de dader niet worden aangerekend’, oordeelde de rechtbank. Tot teleurstelling van het OM. ,,Het is zeer teleurstellend dat de rechtbank dit misdrijf bestraft als een gewone liquidatie en eraan voorbij lijkt te gaan dat hier een volstrekt onschuldige broer van een kroongetuige is vermoord.”

Wat kunnen we verwachten?

Het Openbaar Ministerie zal opnieuw betogen dat de moord op de broer van de kroongetuige geen ‘gewone’ moord is, maar een daad die de maatschappij heeft ontwricht. De strafeis zal opnieuw fors zijn. Advocaat Christian Flokstra daarentegen zal pleiten voor een aanzienlijke lagere straf. ,,Mijn cliënt heeft gehandeld zonder wetenschap van de context. Hij heeft zich om onbegrijpelijke redenen geleend voor een huurmoord, een kamikaze-actie. Mijn cliënt heeft gehandeld zonder wetenschap van de context,” zei hij tijdens de eerste behandeling van de zaak.