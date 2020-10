Leg de krabber maar klaar: kans op eerste vorst na de zomer

Het komende etmaal wordt er door Weerplaza op meerdere plaatsen landinwaarts vorst aan de grond verwacht, wel verder landinwaarts. In het oosten en noordoosten van het land kan het in de nacht naar vrijdag flink afkoelen. Als ook de wind afneemt, daalt de temperatuur in enkele regio’s mogelijk zelfs tot rond het vriespunt. Als er bij een KNMI-meetstation op 1,5 meter hoogte het kwik beneden de nul komt, is er sprake van de eerste regionale vorstdag van de herfst van dit jaar.

En dat is iets aan de vroege kant, zegt weervrouw Diana Woei. ,,Normaal gesproken vriest het voor het eerst ergens in ons land rond 23 oktober. Vorig jaar hadden we pas eind oktober voor het eerst de autoruitenkrabber nodig. Maar in 2018 vond de eerste regionale en officiële vorstdag vrij vroeg plaats, in de nacht naar 30 september.” Twintig jaar geleden was het hele najaar ‘uitzonderlijk zacht’, weet de meteoroloog. ,,Toen vroor het pas op 17 december voor het eerst na de zomer.”

Krabben

Voor wie thuiswerkt heeft de aanstaande kou niet zoveel impact, maar de mensen die wel op pad moeten, doen er goed aan om de autoruitenkrabber klaar te leggen. ,,Als er voldoende vocht aanwezig is kunnen de autoruiten bevriezen. Zeker later in de nacht en in de vroege ochtend worden autoruiten dusdanig koud dat het vocht in de lucht rijp vormt op de ruiten die kouder zijn dan 0 graden”, legt Woei uit. ,,Ook op de fiets zal het vrijdagochtend vroeg behoorlijk koud zijn. Handschoenen zijn dan geen overbodige luxe.”

Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar een graad of 12, met hier en daar een zonnetje.

