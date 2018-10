Leeuw in een weiland was zelfs voor deze doorgewinterde dierenarts nieuw

Peter Klaver heeft tijdens zijn loopbaan al het nodige meegemaakt. Voor zijn werk in Artis en Ouwehands Dierenpark is de dierenarts uit Dodewaard wel vaker met grote katachtigen in aanraking gekomen. Maar toen hij zondagochtend door de meldkamer van de politie werd gebeld dat er een leeuwenwelpje was gevonden in een weiland, dacht hij wel even: 'dit kan niet waar zijn'.