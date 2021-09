Lees hier de hele golfbijlage

Zeldzaam roofvogel­nest van rode wouw: bijzonder voor de boerin, maar zorgwek­kend volgens de expert

1 september De populatie van de rode wouw blijft stijgen in Nederland. In Winterswijk was er deze zomer zelfs sprake van een nestje van deze zeer zeldzame roofvogelsoort. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar is dat wel zo?