Leerlingen VMBO Maastricht kunnen hele zomer hersteltoetsen maken

Voor een aantal leerlingen worden de toetsen op maat gemaakt waardoor zij alleen de delen die zij nog missen hoeven in te halen. Die duren tussen de 20 en 45 minuten. Anderen moeten het hele schoolexamen – de toetsen die de school gedurende het schooljaar moet afnemen – over doen. Daarvoor krijgen ze 90 minuten. Een externe examencommissie ziet toe op de toetsing. Volgende week woensdag is de eerste toets gepland: die voor maatschappijleer. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs mede namens haar door griep gevelde collega-minister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Het is onduidelijk hoeveel leerlingen van de 354 die door de wantoestanden op de vmbo-school toch geen diploma kregen, op deze manier alsnog in de zomer hun diploma kunnen halen. Van Engelshoven houdt het op ‘een deel van de leerlingen’.

Zonder papiertje naar mbo

Gisteren werd al bekend dat scholieren die dat willen op een speciale zomerschool worden voorbereid op de nog te maken toetsen. Voor vmbo’ers die meer tijd nodig hebben, is er eind oktober nog een speciale herkansingsperiode. De Onderwijsinspectie kreeg sinds het begin 2016 28 klachten over de scholen die onder VMBO Maastricht vallen, vooral van ouders en vooral over lesuitval.



In de tussentijd mogen ze zonder hun benodigde papiertje toch aan hun vervolgopleiding op het mbo beginnen, is Van Engelshoven overeengekomen met mbo-scholen in de regio Zuid-Limburg. De leerlingen moeten dan in september en oktober tegelijkertijd de ontbrekende vmbo-kennis bijspijkeren en starten op het mbo. Of zij dat ook kunnen en willen, moeten ze afwegen met ouders en scholen, stelt de bewindsvrouw. ,,Het kan zijn dat dit voor sommige leerlingen niet te doen is om dit te combineren.”