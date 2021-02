'Leerlingen vanaf 1 maart één dag per week naar middelbare school’

Afgelopen etmaal 2875 nieuwe coronage­val­len, na periode van dalingen neemt aantal ziekenhuis­op­na­mes weer toe

15 februari Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).