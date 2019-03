Leerlingen Utrechts Bonifatius College mogen niet naar buiten: broodjes en journaal kijken

Net als op alle scholen in Utrecht blijven de deuren gesloten van het Bonifatius College in Utrecht. Leerlingen kijken in de hal naar de speciale journaaluitzendingen op televisie en via de supermarkt om de hoek zijn broodjes en krentenbollen bezorgd voor leerlingen en docenten van de school. Iedereen op school is onder de indruk en praat over het de schietpartij eerder op de dag in Kanaleneiland.

De leerlingen mogen het schoolgebouw niet uit en dat kan wel tot zes uur vanavond duren. ,,Er is voortdurend contact met het schoolbestuur over de laatste stand van zaken”, zegt rector Anneke Schreuder. ,,Van paniek is geen sprake. We proberen via de docenten de leerlingen op de hoogte te brengen. Omdat we midden in een toetsweek zitten, konden we dat niet via de intercom doen. Dat zou de toetsen verstoren.”

Grote impact

Volgens de rector van het Bonifatius College hebben alle docenten en leerlingen het nieuws goed opgepakt. ,,Het heeft een grote impact, dat merk je. Ze praten er over met elkaar en staan in grote groepen voor de televisie die we hebben aangezet in de hal.”

De supermarkt om de hoek heeft broodjes en krentenbollen laten aanrukken voor leerlingen en docenten die trek hebben. Praktisch probleem is de toetsweek. Schreuder: ,,De leerlingen kunnen niet naar huis, waardoor ze zich ook niet kunnen voorbereiden op de toetsen van morgen. We gaan nog even bekijken of we de toetsen van morgen uitstellen.”

Susan Rodenburg (16) staat ook in de hal. ,,Ik ben geschrokken van het nieuws van de aanslag in Kanaleneiland”, zegt ze. ,,Ik was niet in paniek, maar ik vind het wel erg dat dit is gebeurd.” Susan heeft morgen weer toetsen, maar leren is er niet bij vanmiddag. ,,Ik hoop dat ze de toetsen van morgen uitstellen.”

Sociale media

Veel leerlingen zijn via de sociale media al op de hoogte van de laatste actuele details op Kanaleneiland. Filmpjes van arrestatieteams en mogelijke verdachten worden heen en weer gestuurd.

Sommige leerlingen mogen toch naar huis. ,,Ik heb gehoord van het schoolbestuur dat de politie ermee akkoord gaat dat leerlingen het gebouw uit mogen als ze door een van de ouders worden opgehaald.” De meeste leerlingen brengen de dag echter op school door omdat hun ouders werken. De gevolgen van terreur leken altijd ver weg, maar Utrechtse leerlingen weten sinds vandaag hoe terreurdreiging voelt.

