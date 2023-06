Leerlingen krijgen tijdens verkeersles klappen van agent: ‘Sloeg met volle hand op voorhoofd’

Iedereen is al vertrokken, maar op camping­plaats 57 houden Rudie en Fennie voet bij stuk: ‘Ze hebben nog gas en elektra’

Het geluid van spelende kinderen is verstomd, de vijver waar zoveel gevist werd ligt er verlaten bij en de plekken waar caravans stonden, zijn leeg. Camping Het Berkenven in het Overijsselse Geesteren is verlaten. Op standplaats 57 na dan. Daar wonen Rudie en Fennie Kuiper. Over een strijd om de laatste plek.