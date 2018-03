Leerlingen blokken voor schoolexamen Chinees

Tot nu toe mochten scholieren alleen officieel examen doen in het vak Chinees als ze op een school zaten die daarmee experimenteerde. Hoewel het ministerie van Onderwijs al in 2013 besloot dat de taal een examenvak mocht worden, duurde het tot dit schooljaar dat het is vrijgegeven voor alle vwo’ers. Ze mogen Frans of Duits als vreemde taal laten vallen.



Op vijftien middelbare scholen in het hele land doet de eerste lichting van ongeveer 170 leerlingen nu examen Chinees. ,,We verwachten dat dat aantal snel groeit de komende jaren. Scholen hebben de tijd nodig om het als nieuw vak te introduceren,’’ verklaart Jessica Paardekooper, die voor Nuffic het netwerk beheert van middelbare scholen die Chinees aanbieden.



Omdat het Chinees als schoolexamen wordt afgenomen, zitten de scholieren deze weken hard te blokken. Ze ronden het vak nog voor het centraal eindexamen in mei af. Net als voor andere talen moeten ze lezen, luisteren, schrijven en spreken. En dat is in het Chinees best pittig, stelt docent Judith Zoetelief van het Montfort College in Rotterdam. ,,Leerlingen moeten voor dit vak echt hun best doen. De Chinese taal en cultuur moet ze interesseren. Ik heb er al heel wat zien afhaken.''