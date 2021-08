Leendert schiet record aan zwijnen dood op de Veluwe: ‘Bepaal zelf of ik trekker overhaal’

Het wordt al donker in het bos als Leendert Houweling (42) plots stopt. Een gebalde vuist gaat omhoog, de blik is streng: ‘Blijf staan’. Met de verrekijker observeert hij drie wilde zwijnen, zo’n 50 meter verderop. Via stapjes naar links, rechts en een aantal passen naar voren tuurt hij ruim twintig minuten lang. Tot drie keer toe prikt hij de schietstok in de grond, legt het geweer aan, en hangt hem weer over de schouder.