Leegstand hardnekkig in middelgrote steden

Dat constateert Dynamis Vastgoedconsultants in een jaarlijks onderzoek naar de Nederlandse winkelmarkt. In ongeveer de helft van deze plaatsen nam de leegstand verder toe. Tekenend voor de leegstand in middelgrote plaatsen zijn de voormalige V&D-gebouwen. In de grote steden of 'hoofdwinkelgebieden' hebben die bijna allemaal een nieuwe bestemming gekregen, maar in zogeheten 'ondersteunende winkelgebieden' in iets kleinere steden staat 72 procent nog altijd leeg.

Over de hele linie daalde de leegstand tot 7,4 procent. Een jaar eerder stond nog bijna 1 procent meer leeg. Volgens de opstellers van het rapport zouden middelgrote plaatsen er goed aan doen het winkelaanbod te verkleinen. Onder meer door de sterke toename van de verkoop via internet is hun regionale functie afgenomen.