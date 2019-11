Lee Towers en ‘Down Syndrome Queen’ Enya in De Ochtend Show to go

Verslaggever David Bremmer is te gast om te praten over de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail, die 21 miljard euro eisen voor de verbetering van de spoorwegen. We spreken ook met misdaadverslaggever Koen Voskuil over de pro-formazitting in de zaak rond Willem Holleeder. Filmrecensent Ab Zagt vertelt over de nieuwe film The Irishmen.



Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen praat ons bij over de eerste openbare impeachment-hoorzitting rondom president Donald Trump. We spreken techjournalist Arnoud Wokke over de merken Lenovo en LG, die allebei telefoons met twee schermen en een vouwbaar scherm op de markt brengen.



Niek Verhoeven, verslaggever van De Stentor, vertelt over de demonstratie van een pro-zwartepietactiegroep in Zwolle. Daarnaast is er morgen een spoeddebat over de sinterklaasintocht in Den Haag. We praten hierover met verslaggever Ingrid de Groot van de Haagsche Courant.