Laten we kappen met de gedachte dat elk protest een zinnig antwoord verdient

Ruim 11.500 boetes en 345 arresta­ties na zes dagen avondklok: ‘Ongekend intensieve week’

18:07 Bijna een week na de invoering van de avondklok heeft de politie in het hele land 11.582 boetes uitgedeeld, zegt korpschef Henk van Essen tegen het ANP. Sinds de eerste avondklok zaterdagavond zijn in het weekend al 5959 bekeuringen uitgeschreven, gevolgd door 5623 boetes in de dagen daarna tot en met vrijdagochtend 09.00 uur.