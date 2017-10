Langere files door regen, wind en stakende leraren

Volgens de VID is het verkeersaanbod deze ochtend lager door de lerarenstaking en zal het aantal files gelijk zijn aan een 'normale donderdag in oktober'.

Code oranje

Weerplaza meldt dat er in het Waddengebied tot het begin van de middag, code oranje is uitgeroepen voor zeer zware windstoten van 100-120 km/uur. Ook geldt vanaf de ochtend code geel voor zware windstoten van 75-100 km/uur. Aanvankelijk in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied.



In de tweede helft van de ochtend volgt de rest van het land, met uitzondering van het zuidoosten. Van het westen uit neemt de wind dan weer af, maar in het noord(oost)en van het land kunnen de zware windstoten voortduren tot halverwege de middag.