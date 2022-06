Lange zoektocht naar slachtoffers vliegdrama: ‘We hebben wel een vermoeden wie het zijn’

Het vliegtuigje dat zondag in het kanaal belandde, was een toestel voor twee personen uit het jaar 2000. Het stond ingeschreven in Spanje maar zou een Noorse eigenaar hebben, was eerder op de dag vertrokken uit Duitsland en zou landen op een klein vliegveld net onder Parijs. ,,We hebben een vermoeden wie de inzittenden zijn, maar we hebben nog geen lichamen aangetroffen”, aldus een woordvoerder van de politie. ,,Het is mogelijk dat zij het zijn, maar je wilt natuurlijk eerst zekerheid hebben.” Dat de inzittenden nog leven, wordt inmiddels uitgesloten.