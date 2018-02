Lange files richting skipistes verwacht

Ouders laten omstreden vlogger niet lopen na vernedering van hun zoon

10:57 De vlogger Snapking, die een Zwolse supermarktmedewerker met het syndroom van Down online vernederde, is herhaaldelijk niet verschenen in de rechtbank om verantwoording af te leggen voor zijn daad. Hij maakt liever zijn excuses in een YouTubefilmpje voor zijn volgers. Tot verontwaardiging van de ouders van het slachtoffer.