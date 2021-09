‘Lange files in de spits keren niet meer terug’

De uitkomst heeft mogelijk grote consequenties voor geplande uitbreidingen van snelwegen en treinverbindingen, stelt hoofdonderzoeker Edwin Buitelaar. Ambtenaren moeten zich volgens hem afvragen of geplande uitbreidingen nog wel nodig zijn.

Het Planbureau verwacht na uitvoerige gesprekken met thuiswerkers dat het totale aantal ritjes met de auto voor en na corona gelijk blijft, maar dat vooral een deel van het woon-werkverkeer ook na de coronacrisis wegvalt. Minder verkeer op die piekmomenten - zelfs al is dat maar een klein beetje - leidt al heel snel tot veel minder files.

Veel minder files

Bij de ANWB zien ze dat nu al. Nederlanders rijden weer bijna net zo veel kilometers als voor de crisis, maar de eerste negen maanden van dit jaar waren er 55 procent minder files dan in 2019. Volgens het PBL gaan mensen vaker om andere redenen de deur uit, bijvoorbeeld om te winkelen, familie of vrienden te bezoeken of te reizen. Alleen doen ze dat meer verspreid over de dag.

Nederlanders rijden nog evenveel, maar doen dat nu op andere momenten. Daardoor zijn er minder files.

Opvallend in het rapport is dat de groep thuiswerkers de afgelopen maanden niet heel veel groter is geworden in vergelijking met de periode voor de eerste coronabesmetting in Nederland. Vóór de crisis werkte 41 procent van de mensen al weleens thuis, dat is toegenomen naar 46 procent nu. Wel zijn deze mensen veel meer dagen vanuit huis gaan werken en hebben zij ook de wens om dat te blijven doen als na 20 september het thuiswerkadvies van het kabinet vervalt, zoals de verwachting is.

Minder behoefte aan werkplek op kantoor

Thuiswerken heeft volgens het Planbureau minder grote invloed op de woningmarkt. Er is weliswaar een lichte trek gaande vanuit de stad naar andere gebieden, maar thuiswerken lijkt dat niet een extra impuls te geven. Het is vooral het tekort aan woningen in de Randstad waardoor mensen nu vaker kiezen voor een huis in andere delen van het land.

Ook verwacht het PBL niet dat bedrijven op grote schaal kantoren sluiten. De grootste veranderingen door het thuiswerken zullen terug te zien zijn in de inrichting van de kantoortuinen. Er komt meer behoefte aan ruimtes om te vergaderen en minder aan werkplekken.

