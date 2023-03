Lang wachten aan telefoon en weinig contact met de dokter: patiënten vinden huisarts moeilijker bereikbaar

Bovendien ondervindt een deel van de patiënten problemen bij het overstappen naar een andere huisarts. Desondanks krijgen ze in noodgevallen wél zorg. ,,Dat is een compliment aan huisartsen. Die wringen zich in allerlei bochten om mensen toch te helpen”, aldus Veldman.



Toch verwacht de Patiëntenfederatie dat de bereikbaarheid van huisartsen verder onder druk komt te staan. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten best meer digitale hulp willen, maar dat het niet altijd mogelijk is. Nu zijn herhaalrecepten veelal digitaal aan te vragen en kunnen patiënten soms advies krijgen via de e-mail of whatsapp. Dat kan beter, denkt de Patiëntenfederatie. ,,Als je een gek plekje hebt, kan een arts vaak via een foto al zien of het echt iets is. Patiënten zouden via een beveiligd portaal meer digitale vragen moeten kunnen stellen. Dan kunnen artsen of ondersteunend personeel daar op hun eigen tijd op reageren en voorkom je dat mensen onnodig naar het spreekuur komen.”



Ook pleit de belangenbehartiger voor het online inplannen van afspraken, meer beeldbellen voor patiënten die lastig naar de praktijk kunnen komen en een systeem waarbij klachten digitaal worden uitgevraagd. ,,De helft van de tijd zijn huisartsen bezig om patiënten gerust te stellen. Dat betekent niet dat die mensen onnodig komen. Geruststellen is ook een taak van de huisarts.”