Lang leve de 90's: zes redenen om dit decennium te koesteren

1. De jaren 90 zijn helemaal terug

‘I’ll be there for youuuu’, de introtune van Friends, schalde de afgelopen maanden vaak door mijn woonkamer. De Amerikaanse sitcom, nog steeds een van mijn lievelingsseries, is te zien op Netflix. Met één belangrijk verschil: In de 90’s lachte ik om de gekke Joey en Phoebe, maar nu is slome paleontoloog Ross mijn favoriete personage. Ook de tv-series Dawson’s Creek en The Fresh Prince of Bel-Air zijn sinds dit jaar volledig te streamen. Van de klassiekers Full House (Fuller House) en Beverly Hills 90210 (90210) zijn heuse remakes gemaakt.