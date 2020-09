Landen zien Nederland als risicogebied en dat zal in herfstvakantie te merken zijn

Voorrang leraren in teststraat en dag na de test al uitslag

15 september Leraren krijgen vermoedelijk vanaf vrijdag voorrang in de teststraten. Met toestemming en een ondertekende brief van hun directeur kunnen ze een speciaal nummer bellen voor een plekje op dezelfde dag of de dag erna. Ze krijgen in principe diezelfde dag nog de uitslag van hun coronatest.