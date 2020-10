Landelijke pinstoring bij Albert Heijn: ‘Neem contant geld mee’

Contant geld mee

,,Het is vervelend, zeker in deze tijd waarin bijna niemand nog met contant geld betaalt”, reageert de woordvoerder. ,,We roepen klanten op om contant geld mee te nemen en het betalen zo coronaproof mogelijk te doen.”



In juni vorig jaar had Albert Heijn ook te maken met een pinstoring. Die storing werd veroorzaakt door een firewall van KPN, maar het is niet zeker of dit opnieuw de aanleiding is. Deze firewall filtert het dataverkeer en houdt daarmee ‘verkeerde’ data tegen. Deze viel uit en blokkeerde hierop alle communicatie.