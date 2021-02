Landelijke koudegolf van de baan

Een officiële koudegolf in De Bilt is niet meer mogelijk. Dat meldt Weerplaza . De temperatuur liep vanochtend snel op en kwam rond 10.30 uur op precies 0,0 graden uit. De reeks aaneengesloten ijsdagen is daarmee onderbroken en de komende dagen zijn niet meer voldoende om een nieuwe reeks neer te kunnen zetten.

Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza: ,,De temperatuur liep in De Bilt vanochtend extreem snel op. Vanochtend vroeg was het op het landelijk hoofdstation nog -9,5 graden, maar door de combinatie van zon en zeer weinig wind wist het kwik razendsnel op te lopen. Rond de klok van 10.30 uur bereikte de thermometer een stand van precies 0,0 graden.”

Omdat 0 graden geen temperatuur onder nul is, is geen sprake meer van een ijsdag. Daarmee is de reeks van aaneengesloten ijsdagen doorbroken en een nieuwe reeks van ten minste vijf ijsdagen is op basis van de huidige weersverwachting niet meer mogelijk.

Regionale koudegolf

Dat in De Bilt de temperatuur is opgelopen, betekent niet dat elders in het land geen sprake kan zijn van een koudegolf. Als vandaag de temperatuur in delen van het oosten van het land de hele dag onder nul blijft, is daar sprake van een regionale koudegolf. Onder andere Hupsel, in de Achterhoek, is daarvoor een kanshebber.

Voor een koudegolf moet er een reeks van ten minste vijf aaneengesloten ijsdagen zijn en op minstens drie van die dagen moet het streng vriezen. Een ijsdag is een dag waarop de maximumtemperatuur onder nul is, -0,1 graden of lager. Strenge vorst is bij temperaturen van -10,1 graden of lager.

