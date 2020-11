Landelijk 4506 nieuwe besmettingen, in Brabant laagste aantal sinds weken

Coronavirus LIVE | Gommers: Sla kerst maar een jaartje over

14:49 Vandaag is de teller van het aantal positieve coronatests in Nederland over een half miljoen heen gegaan. Het aantal besmettingen daalt nog niet zodanig dat er zicht is op versoepelingen van het maatregelen, zegt ic-arts Diederik Gommers. ,,Sla kerst een jaartje over”, zegt hij. Maar er is ook goed nieuws: ruim 90 procent van de mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, had een halfjaar later nog steeds antistoffen en die worden na verloop van tijd bovendien sterker. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.