Lage besmettingscijfers onder ouderen: ze beschermen zichzelf tegen corona

Ouderenbond ANBO keerde zich gisteren overigens tegen het idee om ouderen beperkende maatregelen op te leggen. ,,We moeten ervoor oppassen dat we generaties niet tegen elkaar opzetten. Het is onjuist en stigmatiserend om te zeggen dat ouderen moeten worden beperkt in hun vrijheid, zodat jongeren meer ruimte krijgen om de economie draaiende te houden.”



Lees hieronder het interview met onderzoekers Mattijs Numans en Michelle Brust. In hun ideale wereld downloadt heel Nederland de Covid Radar die het Leids Universitair Medisch Centrum in april lanceerde. ,,Dan zouden we echt per postcode duidelijk zien wat het effect is van bepaalde gebeurtenissen.’’