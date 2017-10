'Laffe player' Jesse (21): 'Hele verhaal is verzonnen'

UPDATEEngelse media zijn woedend op jacht naar de 21-jarige Jesse uit Nederland. De jongen staat wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling om de vermeende 'laffe manier' waarop hij de Engelse Sophie Stephenson heeft gedumpt. De twee zouden een korte romance in Barcelona hebben gehad kort na de aanslag op de Ramblas. Toen Sophie op het ritme van haar danig verliefde hart naar Schiphol vloog, kwam ze naar eigen zeggen bedrogen uit. Jesse zelf ontkent alles.

Sophie vertelt in de Engelse tabloid The Sun dat de twee tortelduifjes steun vonden in elkaars armen nadat terreur de Ramblas opgeschrikt had. Hun korte romance zou nu een vervolg krijgen op Nederlandse bodem, zo spraken ze af. Sophie stapte op het vliegtuig. Maar op de luchthaven bleek van Jesse geen spoor.

Was er iets tussengekomen? Had hij autopech gehad? In afwachting van een verhelderend antwoord ging Sophie een hotel opzoeken. Zes uur later kreeg ze een sms die alles duidelijk maakte. ,,Het was maar een grapje. Je bent beetgenomen’’, klonk het volgens de jonge vrouw. In het Engels: 'You were pigged'. ,,Dat zeggen ze wanneer een kerel het lelijke, dikke meisje probeert te versieren. Ik was er kapot van.’’

'Hoe kun je zo gemeen zijn?'

,,Hoe kun je nu zo gemeen zijn?’’, stuurde Sophie nog terug. Waarop Jesse haar blokkeerde op alle sociale media. Met een romantische én financiële kater - de hele onderneming had haar 400 euro gekost - vloog het meisje de dag nadien weer huiswaarts.

Het verhaal leidt vandaag tot een storm aan media-aandacht in binnen- en buitenland. Zo publiceerden niet alleen kranten in Nederland het relaas, ook in onder meer Engeland, Duitsland, België en Australië staat de Nederlander er bijzonder slecht op. Woedende Engelse tabloids hebben de jacht op de jongen geopend en zijn op zoek naar zijn adresgegevens.

Jesse

Deze site heeft via via met Jesse gesproken. Hij wil niet reageren op het verhaal. In de krant Metro zegt Jesse echter dat er niets klopt van wat Sophie zegt. ,,Dat hele verhaal is volledig verzonnen. Ik ken dat hele spel niet en niemand in mijn omgeving. Ik word hier gewoon kapotgemaakt. Na dat stuk op Geenstijl zijn mijn ouders, mijn zus en ik bedreigd. Het is een heksenjacht.''