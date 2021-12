Lachgasgebruiker haalt levensgevaarlijke capriolen uit in Lierop

Corita liet de hond uit en trof thuis haar dochter dood aan: ‘Ze wilde niet dood, alleen rust’

Ruim een jaar geleden benam Maryana Flameling uit Boven-Hardinxveld zichzelf van het leven. Het 14-jarige meisje werd in haar dorp zo gepest dat ze geen andere uitweg meer zag dan zelfdoding te plegen. Haar moeder Corita Both blikt gedetailleerd terug op die gitzwarte dag en vertelt hoe ze zichzelf op de been houdt. ,,Ik mag niet onderuit gaan, dan hebben ze alsnog gewonnen.”

4 december