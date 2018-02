Labrador Lex geschept en voor dood achtergelaten in Enschede

Een nachtmerrie voor de familie Brouwer uit Enschede. Hun 9 jaar oude labrador Lex werd maandag geschept door een auto en zeker 20 meter over het asfalt meegesleept. De viervoeter overleed een dag later aan zijn verwondingen. ,,Hoe kun je na zoiets doorrijden?"

Een bedroefde Arjan Brouwer hangt aan de telefoon. Hij is er een weekendje tussenuit met zijn vrouw, maar ze waren bijna thuisgebleven. Het overlijden van hun trouwe huisdier heeft er namelijk flink ingehakt. ,,De herinneringen aan Lex spelen nog steeds door mijn hoofd", aldus Brouwer. ,,We hadden hem van onze kinderen gekregen."

Ongeluk

,,Sinds kort hebben wij een schutting in de tuin vervangen door een heg. Lex moet er doorheen zijn geglipt. Toen wij hem even later wilde zoeken, was het te laat." Brouwer hoorde van de achterbuurman dat een paar straten verderop een hond was aangereden, een labrador. ,,Toen wist ik genoeg."

Omwonenden zagen wél hoe het dier op de Zuid-Esmarkerrondweg, ter hoogte van de kruising Vrielinklanden-Het Stroink werd geschept. Pas 20 meter verderop had de bestuurder het in de gaten, waarna hij iets naar achteren reed om daarna om Lex heen te sturen en door te rijden. Brouwer lijkt z'n hoofd te schudden. ,,Hoe kun je na zoiets doorrijden?"

Dierenarts

Volledig scherm De asfaltstrepen in de vacht van Lex © Facebook Arjan Brouwer Meteen nadat Brouwer Lex vond, vertrok hij met zijn huisdier naar een dierenarts. Daar werd de labrador gecontroleerd op botbreuken, en even later naar huis gestuurd. ,,Maar de volgende dag kwijlde hij zo erg, dat we ook maar naar onze eigen dierenarts dokter Bos in Lonneker zijn gereden."

Dokter Bos onderzocht Lex, en gaf de hond een paar pijnstillers. Daarna mocht de hond weer terug naar huis. Daar zou hij echter nooit aankomen. ,,Lex overleed op de weg terug in de auto. Waarschijnlijk aan inwendige bloedingen", aldus Brouwer.

Contact

Hij wil graag in contact komen met de bestuurder van de lichtgrijze auto, waarschijnlijk een Ford. ,,Kijk, het kan gebeuren dat je een hond aanrijdt, maar doorrijden is heel slecht. Daar wil ik uitleg over."

Facebook

Om die wens kracht bij te zetten plaatste Brouwer een oproep op Facebook, met de vraag wie hem meer kan vertellen over de lichtgrijze Ford met in het kenteken ZF of NF. Al snel volgden veel boze en troostende reacties, Het bericht werd maar liefst de post 1500 keer gedeeld. Tot op heden zonder het gewenste resultaat. ,,We weten nog niet wie Lex heeft aangereden."