Laatste wens verdronken man komt uit: doel inzamelingsactie behaald

10.000 euro was er nodig om Nixon in zijn geboorteland West-Papoea te laten begraven. Dat bedrag, bedoeld voor de vlucht, uitvaart en begrafenis, is inmiddels binnen; de teller staat op 10.230 euro. ,,We zouden zijn lichaam graag naar West-Papoea over willen laten brengen'', zo valt op de crowdfundingswebsite te lezen. ,,Dit kost helaas ontzettend veel geld. Hierbij vragen we jullie hulp en begrip. Help ons om Nixon zijn laatste wens in vervulling te laten gaan.''



Nixon kwam op 9-jarige leeftijd samen met zijn broers als politieke vluchteling naar Nederland. Zijn gezin kwam vader Michael achterna, die vluchtte voor het Indonesische regime. Hij is voorzitter van het West Papoea New Guinea National Congress, een beweging die wil dat West-Papoea onafhankelijk wordt van Indonesië. Nixon wilde graag in de voetsporen van zijn vader treden.



Zo ver zal het helaas nooit komen. Nixon verdronk in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari in de Dommel in Eindhoven. Hij was eerder op de avond tijdens het stappen op Stratumseind naar buiten gegaan met een bekende van hem, maar ze verloren elkaar uit het oog. Rond vier uur ’s nachts zag een voorbijganger een man in het water liggen. Het bleek het levenloze lichaam van Nixon. Uit onderzoek is gebleken dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen.