Laatste stuiptrekking van Koning Winter: een laagje sneeuw

Code geel

Wegens de sneeuwval heeft het KNMI code geel afgekondigd voor het hele land, behalve de drie noordelijke provincies. Oppassen dus, want het kan glad zijn. Komende nacht wordt het nog koud met min 1 in Zeeland en min 9 in Groningen. Zaterdagochtend is ook nog op veel plaatsen glad. Dan ligt overigens alleen in het noorden en noordoosten de gevoelstemperatuur nog beneden de min 15 graden.

Voor de schaatsliefhebbers is er goed nieuws, want ook vandaag kan er nog volop geschaatst worden. In bijna het hele land zijn plaatsen te vinden waar het natuurijs betrouwbaar is . Wel moeten schaatsers rekening houden met de invloed van de wind. En morgen moet er sneeuw geruimd worden op het natuurijs. Volgens de weersite kunnen windwakken zich de afgelopen nacht hebben verplaatst. Het advies is om een ruime afstand te houden tot plaatsen waar nog water zichtbaar is.

Weekend

Zaterdag zal de sneeuw het eerst gaan smelten in de zuidelijke provincies, want de temperatuur loopt daar op tot een graad of 3 à 4. In de noordelijke helft van het land zal het kwik niet boven het vriespunt uitkomen. Zaterdag wordt het in Groningen maximaal -2 tot -3 graden. Boven de grote rivieren kan opnieuw geschaatst worden, maar zal het waarschijnlijk wel de laatste dag zijn, aldus Weerplaza.



In de nacht van zaterdag op zondag en zondag overdag neemt de zachte lucht het land over. In de nacht kan er nog wat regen of natte sneeuw vallen. Deze neerslag kan opvriezen en lokaal voor gladheid zorgen, omdat de vorst nog diep in de grond zit. Zondag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met temperaturen tussen de 4 en 9 graden is de winter dan toch echt uit het land verdreven.