Laatste overlevende slag Javazee overleden

Jans verbleef op de Hr. Ms. Kortenaar op 27 februari 1942 toen het schip in de Javazee door een voltreffer van de Japanners zonk. De matroos der derde klasse viel in zee, maar wist zich met een reddingsboei in leven te houden. Hij dobberde een nacht op zee totdat hij kon worden gered door de Britten. Tientallen collega's kwamen om.

Anderhalf jaar geleden ontdekten duikers dat het zeemansgraf van zijn dienstmakkers was geschonden. Het schip was geruimd. Hoewel dat nieuws tot een grote schok leidde in de marinewereld, bleef Jans er zelf nuchter onder. ,,Grafschennis is niet netjes. Maar moet ik daar boos over worden? Die mensen zijn arm daar. Dat hebben ze natuurlijk voor het oud ijzer gedaan. Ik heb de herinnering nog,'' zei hij in 2017 nog in een interview.