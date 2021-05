Kwetsbare ouderen mishandeld en overvallen door criminele bende: man gaat 9 jaar de cel in

Verkrach­ter dreef vrouw vijver Van Sonsbeeck­park in: vier jaar cel en tbs met dwang

20 mei BREDA - De beruchte Bredase zedendelinquent J.B. (28) is vanmorgen door de rechtbank in Breda veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het meermaals verkrachten van een 24-jarige vrouw in het Bredase Van Sonsbeeckpark in 2017.