Kwart scholen wijzigt reisbestemming door aanslagen

Ooggetuige van geschopte peuter (2): 'Moeder huilde met het kind in haar armen'

12 februari ROSMALEN – Het is het gesprek van de dag in winkelcentrum Molenhoek in Rosmalen. Een jongetje van twee werd daar zonder aanleiding onderuit geschopt door een nog onbekende man. Karen van Rooij werkt bij een bakker vlakbij en zag de moeder in grote paniek om hulp roepen. ,,Iemand had haar zoontje een rotschop verkocht, vertelde ze huilend. Het was heel verdrietig om te zien.”