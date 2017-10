Kwart burgemeesters bedreigd door criminelen

UPDATEEen kwart van de Nederlandse burgemeesters wordt bedreigd door criminelen. Dat staat in een onderzoek onder bijna vierduizend burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. Toch is er volgens het rapport geen sprake van grootschalige geslaagde criminele beïnvloeding.

Volgens de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken gaat het om een 'eerste indicatie van de aard en omvang van de problemen'. Pogingen tot beïnvloeding door criminelen vinden plaats in kleine en grote gemeenten en in alle provincies, maar het zijn vooral burgemeesters in de grotere gemeenten die hebben aangegeven dat zij (vaak anoniem) zijn bedreigd uit criminele hoek.

Van de 225 ondervraagde burgemeesters (er zijn 388 gemeenten in Nederland) gaat het in totaal om 24 procent. Voor zover de onderzoekers dat hebben kunnen controleren, zijn bedreigingen met geweld niet recent in de praktijk gebracht.

Invloed

Van alle ondervraagde lokale politici en ambtenaren zegt 1 procent te maken hebben gehad met bedreigingen, die invloed hebben gehad op besluitvorming. Omkoping wordt veel minder genoemd. Infiltratie door een functionaris met crimineel oogmerk wordt in 8 procent van de gemeenten gezien.

Volgens ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wordt 'op lokaal niveau de impact op de lokale democratie gevoeld', maar is nog niet vastgesteld wat de gevolgen zijn voor de nationale veiligheid.

Enkele voorbeelden

Van een aantal burgemeesters werd eerder in het nieuws bekend dat ze werden bedreigd. Opvallend is dat het merendeel van hen werd bedreigd vanwege de komst of plannen voor de komst van een asielzoekerscentrum. Sommige burgemeesters lijken zich weinig van de bedreigingen aan te trekken. Anderen vrezen toch wel voor hun veiligheid.

Arco Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten



In oktober 2015 ontving burgemeester Hofland een korte, maar krachtige brief. ,,Als burgemeester Hofland wel deze vluchtelingen opneemt, gaat hij dood’’, was hierin te lezen. ,,Zijn gezin en ook het stadhuis zal doelwit zijn van deze aanslag.’’ De bedreiger doelt op de plannen die de gemeente heeft voor de opvang van 150 vluchtelingen. Hofland reageert stellig: ,,Dit is niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Je mag met elkaar van mening verschillen, maar dat doen we in open respectvolle communicatie. Bedreigen is nooit een oplossing, maar creëert alleen maar spanning en zet mensen tegen elkaar op.''



Tom Rombouts, burgemeester van Rosmalen



Ook burgemeester Rombouts van Rosmalen wordt met de dood bedreigt in oktober 2015 vanwege de komst van een asielzoekerscentrum naar landgoed Coudewater. ,,Iemand voor mij machinegeweer incl 800 kogels in de aanbieding???”, schreef de bedreiger onder een artikel op een lokale nieuwssite. ,,(..) Burgemeester Rombouts kan maar beter onderduiken. Als een van mijn dierbaren op een of andere manier slachtoffer wordt van dat tuig ruim ik hem op.’’ Rombouts laat zich verder niet uit over de bedreigingen in de media, maar doet wel aangifte bij de politie. De bedreiger wordt opgepakt.

Cees van der Knaap, burgemeester van Ede



In Otterlo worden in november 2015 twee borden opgehangen met daarop geschreven: ‘Van de Knaap wil dood’. De uitlatingen worden waarschijnlijk gedaan uit onvrede over plannen voor de komst van een asielzoekerscentrum. Van der Knaap meldt de bedreigingen bij de politie en laat via een woordvoerder weten zich behoorlijk zorgen te maken.



Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda



Een fietstunnel in de wijk Goverwelle wordt in februari 2016 beklad met hakenkruizen en de leuzen: ‘Dood aan Milo Schoenmaker’, ‘Eigen volk eerst’, en ‘Geen AZC in Gouda’. Burgemeester Schoenmaker reageert fel op Twitter: ,,Uitingen op deze wijze tekenen gebrek aan fatsoen en respect. Ga dialoog aan als je het niet eens bent! #democratie".

Cees van der Knaap, burgemeester van Ede van 2008 tot 30 augustus 2017.

Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen

Burgemeester Loohuis doet begin 2016 een aantal uitspraken over asielzoekers en vluchtelingen die betrokken waren bij incidenten. Dit werd hem door een 45-jarige man uit Den Haag niet in dank afgenomen. ‘Een kogel door z’n kop’, reageert hij op een online artikel in een community op Facebook. Loohuis voelt zich niet direct bedreigd, maar laat wel weten: ,,Het is niet iets waar je zo maar even overheen stapt. Ook omdat het effect heeft op je gezin.’’ De 45-jarige man komt uiteindelijk voor de rechter, maar komt er vanaf met een waarschuwing.

Victor Molkenboer, burgemeester van Woerden