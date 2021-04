Kustwacht rukt uit, maar noodsein blijkt ondergaande zon

Werken op 98 meter hoogte: ‘Het uitzicht geeft een kick’

2 april Nee, hoogtevrees heeft hij niet. Sterker nog, voor Jan de Nood uit Oostkapelle is het juist de kick om op 98 meter hoogte te werken. ,,Ik ben een nuchtere Zeeuw. Dit werk doe je ook een beetje voor het uitzicht. Vanaf hier kijk je helemaal tot aan Antwerpen. Gisteren was het helder weer en had ik de verrekijker meegenomen, zodat ik de toren van Oostkapelle kon zien!”