Kunstmatige intelligentie moet cold cases sneller oplossen

25 miljoen pagina's

Naar schatting 25 miljoen pagina's in duizenden papieren dossiers moeten worden doorgespit. Slechts 15 procent hiervan is gedigitaliseerd. ,,Om te bepalen of het zin heeft een zaak verder te onderzoeken maken forensisch rechercheurs daarom nu handmatig, per cold case, een sporenbeeld om dat te kunnen afzetten tegen de onderzoekstechnieken van vandaag. Dit duurt gemiddeld vijf tot dertig dagen'', aldus Wolfert.



In het huidige tempo duurt het nog tientallen jaren om de sporen in alle cold cases inzichtelijk te krijgen, stelt hij. Daarom is de afgelopen tijd een systeem gebouwd dat de gedigitaliseerde dossiers kan lezen en hieruit automatisch de forensische sporen in beeld kan brengen.