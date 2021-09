Kunstenaar verstuurde drie schilderijen via pakketservice, nu zijn ze spoorloos: ‘Zo frustrerend’

Inmiddels 120 bruinvis­sen aange­spoeld, onderzoek naar massasterf­te duurt nog weken

3 september Het zal nog enkele weken duren voor er mogelijk meer bekend is over de meer dan honderd dode bruinvissen die zijn aangespoeld aan de noordelijke kust van de Waddeneilanden. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van de massale sterfte. ‘Het is een puzzel waarvan alleen wat stukjes op het strand aanspoelen.’