Kunnen we nog wel tuinieren nu er 's nachts vorst aan de grond is?

Limburgse wethouder ligt in coma door coronavi­rus, burgemees­ter ziek thuis

15:47 Een wethouder in Venlo is besmet met het coronavirus en ligt in coma in het VieCuri-ziekenhuis in de Limburgse stad. Sjors Peeters (50PLUS) ligt aan de beademing, meldt 1Limburg op basis van bronnen. De gemeente wil niets zeggen. Burgemeester Antoine Scholten van Venlo zit verkouden thuis.