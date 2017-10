Kunnen we alsjeblieft stoppen met die #metoo-discussie? Of hem op zijn minst op een andere manier gaan voeren in de media? Ik heb afgelopen week te veel interviews gezien en gelezen met vrouwen die over elkaar heen buitelen om in de slachtofferrol te kruipen en presentatoren die met een meewarige blik naar die dames kijken. Mijn bloed begint inmiddels te koken als ik de tv aanzet en wéér midden in zo’n discussie val bij Pauw, De Wereld Draait Door of Nieuwsuur.

De kans is groot dat u nu denkt: wat een ijskoude bitch zeg, die Angela. Heb je weer zo’n vrouw die zo nodig moet scoren over de rug van andere vrouwen. Lekker makkelijk praten, want met dat lelijke hoofd heeft ze natuurlijk nooit iets te duchten gehad. Of: je mag niet zo hard oordelen over seksegenoten die misschien minder sterk in hun schoenen staan.

Maar geloof me, aan empathie geen gebrek hier. Sterker nog: ik ben moeder van twee dochters (en een zoon) en ik krijg nu al de rillingen dat zij straks ook zijn overgeleverd aan allerhande vieze mannen, want die zullen ook over twintig jaar nog bestaan, daar twijfel ik niet aan. De leraren die morele chantage plegen om ze in bed te krijgen, een regisseur of producent die een glanzende carrière in het vooruitzicht stelt voor wat hand- en spandiensten, managers met grijpgrage handen of andere zieke geesten die het op hen én anderen gemunt hebben.

Maar mijn grootste angst is dat ze nog instemmen ook. Omdat ze denken dat ze geen keuze hebben. Terwijl ze die wél hebben. Dat moeten we onze kinderen inpeperen.

Voor de goede orde: ik heb het hier niet over vrouwen die van hun fiets in de bosjes worden getrokken en verkracht, die worden aangerand in het fietsenhok of over Jelle Brandt Corstius die werd gedrogeerd en gedwongen tot seksuele handelingen. Dat is het tweede dat me zo ergert aan die #metoo-discussie: alles loopt maar door elkaar. Een hand op je kont in de tram is even erg als wat Anne Faber overkwam, zo lijkt het inmiddels. Maar dat is natuurlijk onzin, daar doe je verkrachtingsslachtoffers ernstig tekort mee.

Het gaat mij om de vrouwen in al die talkshows die nu zeggen dat ze wel moesten, niet sterk genoeg waren, niet konden weigeren. Vroeger niet, maar ook nu niet. Ik heb met ze te doen, vanzelfsprekend, maar die houding ergert me. Maakt me boos. Want wij vrouwen zijn niet weerloos overgeleverd aan de grillen van vervelende mannen die hun grenzen niet kennen. Wij verdienen ons eigen geld, kunnen in ons eentje kinderen opvoeden en voetballen zelfs beter tegenwoordig, dus kunnen we ook 'nee' zeggen. Een knietje of een hoek geven als antwoord op een onheus voorstel. Of iemand op luide toon zijn vet geven tegenover de rest.

Tuurlijk, het vergt bovenmatig veel lef, moed en kracht. Dan ben je niet meer het lievelingetje van de baas, verlies je mogelijk die baan, krijg je niet dat goede cijfer of die droomrol, moet je misschien van school af. Dat is uitermate oneerlijk, misdadig zelfs en het moet worden bestreden. Maar je behoudt je eigenwaarde, bent geen slachtoffer en kunt jezelf recht in de spiegel aankijken. Dát maakt op den duur veel gelukkiger dan die 10 of die filmrol na seks met een docent of producent.

Mag het alsjeblieft vanaf nu dáár over gaan in de media?