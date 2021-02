Kunnen Fikkie en Tijger tegen de vrieskou? Met deze tips loods je jouw huisdier veilig de winter door

Met temperaturen die flink onder nul liggen en een dik pak sneeuw op de grond, halen we onze muts, wanten en sjaal tevoorschijn en pakken we ons extra warm in. Maar welke speciale maatregelen neem je eigenlijk voor je huisdier? Kan Fikkie gewoon naar buiten, of moet hij een jasje aan? En hoe zit het nou met katten en konijnen?

,,De een zegt dat zijn hond bestand is tegen het koude weer, de ander trekt het beestje een dikke jas aan. Die meningen zijn net zo verschillend als de baasjes zelf”, zegt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. ,,Als eigenaar ken je je dier het best.” Toch heeft Nagtegaal wel degelijk advies om je huisdier zo veilig en comfortabel mogelijk de winter door te loodsen. De beste tips op een rij.

Volgens Nagtegaal kun je met deze temperaturen prima naar buiten om je hond uit te laten. ,,De meeste honden hebben een dikke vacht, maar mocht dat niet het geval zijn kun je ze een jasje aantrekken”, legt hij uit. ,,Onderkoeld raken ze niet snel, want een hond geeft het heel duidelijk aan als hij geen zin meer heeft om buiten te zijn. Het kan nu geen kwaad om daar wat alerter op te zijn. Wanneer een hond toch gaat rillen tijdens een wandeling, is het verstandig het rondje in te korten en naar huis te gaan. Je hoeft thuis echter niets bijzonders te doen om hem op te warmen; een hond krijgt het net als wij ook warm van inspanning.”

Vaseline

Nu het spekglad is op straat, wordt er flink gepekeld. Het is verstandig de voetzolen van je hond in de gaten te houden. ,,Zout kan heel gemeen bijten in kleine wondjes en gaan ontsteken. Tip: smeer ze even in met vaseline voor je naar buiten gaat. Dan bescherm je de voetzolen.”

En hoe leuk je viervoeter het ook vindt om sneeuwballen te happen, het is verstandig om daar mee op te passen. ,,Vaak zit er vuil of pekel in de sneeuw, dat is slecht voor de maag. Af en toe wat sneeuw gooien kan geen kwaad, maar een normale bal vervangen door sneeuwballen is niet slim.”

Katten en konijnen

Waar de meeste honden dol zijn op de sneeuw, blijven katten liever warm binnen. ,,Ze kunnen tegen de kou, maar de meeste katten draaien zich al om als ze maar een klein briesje van de gure oostenwind voelen”, vertelt Nagtegaal. ,,Als ze toch naar buiten gaan, is het heel belangrijk dat ze altijd naar binnen kunnen. Daarbij is het van belang dat het kattenluikje sneeuwvrij is en naar behoren werkt.”

Katten die graag buiten rondscharrelen, zoeken met dit winterse weer schuilplekjes op. Check dus altijd of je niet per ongeluk een kat in je schuur verstopt hebt zitten en klop altijd even op je motorkap voor vertrek.

In tegenstelling tot katten en honden, leven konijnen meestal in de tuin. Een konijn dat al de hele winter buiten zit, moet je dan ook niet binnenhalen. ,,De temperatuurovergang van buiten naar binnen is te groot voor een konijn. De wintervacht is extra dik en kan erg goed tegen de kou. Het kan echter geen kwaad om het dier beschutting te bieden wanneer het hard waait. Denk hierbij aan extra hooi in het hok, een doek over de openingen en desnoods een nachtje in een onverwarmde schuur. Én heel belangrijk: zorg dat je knaagdier altijd voldoende vers drinkwater heeft.”

De bekende pindaslinger

Voor tuinvogels komt zoals altijd de bekende pindaslinger en het potje pindakaas goed van pas. ,,Dat is extra welkom nu de voedingsbronnen van vogels ondergesneeuwd zijn. En ook vogels komen nu moeilijk aan vers drinkwater, dus het kan geen kwaad water buiten te zetten dat niet bevroren is.”

Maak je vooral geen zorgen als je tijdens een wandeling paarden en schapen in de besneeuwde wei ziet staan, benadrukt Nagtegaal. Weidedieren ontwikkelen een wintervacht waardoor ze goed tegen kou kunnen.

