Kruiwagenloper Henry Mentink finisht in Parijs: ‘Alle deuren gingen voor ons open’

Het bleef de hele tocht spannend of hij bij het enorme kantoor naar binnen mocht, want officiële toestemming was er niet. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, werden Mentink en zijn karavaan als speciale gasten warm onthaald. Met zelfs een hartelijke begroeting door Unesco-directeur Lazare Eloundou Assomo. ,,Die is wel in voor zulke ideeën. Dat hij dit zo leuk vond, was voor mij de kers op de taart’’, vertelt Mentink.