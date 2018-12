Kruitdampen en zwakke wind zorgen voor mist tijdens jaarwisseling

Een hogedrukgebied dat tijdens oud-en-nieuw in de buurt van ons land ligt, houdt actieve storingen op afstand. In het zuiden waait daardoor een zwakke, en in het noorden een matige, westenwind. In dit soort weersituaties kan er van nature al mist ontstaan, maar bij het afschieten van vuurwerk komt veel fijnstof vrij waardoor het allemaal wat makkelijker gaat, schrijven de weervorsers.



Door de zwakke wind blijven de kruitdampen en andere vuurwerkdeeltjes hangen. Waterdruppeltjes hechten zich massaal aan die deeltjes en dat ervaren wij als mist. Met name in het zuiden van het land kan het in de loop van oudjaarsdag op veel plaatsen sterk nevelig of mistig worden. In het noorden van het land is er wat meer wind, waardoor in die regio’s de kans op mist een stuk kleiner is.