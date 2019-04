Kroongetuigebewijs is toelaatbaar: slecht nieuws voor Holleeder

De verklaringen van kroongetuigen Peter La S. en Jesse R. zijn toelaatbaar. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Daarmee blijven niet alleen de veroordelingen in het liquidatieproces Passage in stand, het betekent ook slecht nieuws voor Willem Holleeder.

Het proces Passage draaide om zeven liquidaties in het criminele milieu, gepleegd in 1993, 2005 en 2006. Na jaren procederen is er vier keer levenslang uitgesproken tegen onder meer topcrimineel Dino S. en huurmoordenaar Jesse R..

Moordmakelaar

Passage draait in hoge mate om de verklaringen van moordmakelaar Fred R. en crimineel Peter La S.. Zij sloten in ruil voor strafvermindering een deal met justitie. Dankzij hun verklaringen kon een reeks aan liquidaties in de Amsterdamse onderwereld bewezen worden.

Huurmoordenaar Jesse R. was bij alle moorden betrokken. Zijn advocaat Sander Janssen heeft in cassatie bezwaar gemaakt tegen de inzet van de twee kroongetuigen Peter la S. en Fred R. Volgens Janssen heeft justitie zich niet aan de wet gehouden door oncontroleerbare financiële afspraken met hen te maken.

Kroongetuigendeal

Volgens de Hoge Raad is de deal met de kroongetuigen ‘wettelijk toelaatbaar’. Volgens de Hoge Raad mag het Openbaar Ministerie toezeggingen doen aan kroongetuigen. De raad volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal bij de raad.

Daarmee blijven alle straffen in het liquidatieproces in stand. Er is vier keer levenslang uitgesproken, tegen Dino S., Jesse R., Mohamed ‘Moppie’ R. en Siegfried S.. Ook de straffen van 13,5 jaar voor Nan Paul de B. en 5,5 jaar voor Sjaak B. blijven staan.

Dat de kroongetuigenverklaringen bruikbaar zijn, is ook slecht nieuws voor Willem Holleeder. Zijn proces, waarin hij terechtstaat voor vijf liquidaties, leunt eveneens zwaar op de verklaringen van Peter la S. en Fred R..