Kroongetuige: Taghi betrokken bij nog vier liquidaties

Taghi, die onlangs werd opgepakt in Dubai, wordt momenteel vervolgd in het monsterproces Marengo, waarin hem vijf moorden en het voorbereiden van nog eens vijf moorden ten laste worden gelegd. Belangrijk bewijs wordt daarin aangeleverd door kroongetuige Nabil B.



Het onderzoek naar Caloh Wagoh draait om vijf moorden en een groot aantal moordpogingen. Net als in het Marengo-proces is er in het onderzoek naar Caloh Wagoh een kroongetuige die Taghi als opdrachtgever aanwijst.



Deze kroongetuige, Caloh Wagoh-lid Tony de G., koppelt Taghi nog eens direct of indirect aan vier moorden, blijkt uit documenten die deze nieuwssite heeft ingezien. Tony de G. werd kroongetuige nadat hij als moordverdachte klem kwam te zitten. Daarnaast is er veel belastend bewijs opgedoken door een blunder van Caloh Wagoh-president Keylow.

‘Onze vyanden zyn onze vyanden’

Keylow filmde en fotografeerde om onduidelijke redenen chatgesprekken die hij met Taghi en twee van diens adjudanten voerde via PGP-telefoons. Deze peperdure telefoons zijn juist versleuteld, zodat de gesprekken niet zijn te lezen op het moment dat politie en justitie de toestellen in beslag zou nemen. Keylow bewaarde de foto’s en video’s van de chats op laptops en externe harden schijven. In de gesprekken praten Taghi en Keylow openlijk over moordopdrachten. ,,Onze vyanden zyn onze vyanden. (…) Die Jair is onze vyand al sinds lang met ze grote bek”, schrijft Taghi daags na de moord op de Amsterdamse crimineel Jair Wessels aan zijn jeugdvriend Feno D., die het op zijn beurt weer naar Keylow doorstuurt. Die zette de moordopdrachten vervolgens uit bij een van de drie moordeskaders van de club.



Doordat het Openbaar Ministerie (OM) erin is geslaagd de gegevensdragers van Keylow te openen, is het onderzoeksteam overstelpt met miljoenen chatberichten. Uit al deze chatberichten is het beeld gerezen van een nietsontziende moordmachine, stelde het OM eerder. Ook heeft de recherche gesloten moordonderzoeken kunnen heropenen, waaronder de moord op Justin Jap Tjong. Eind 2019 werd in dit moordonderzoek een verdachte aangehouden.

Crimeprogramma

Keylow heeft ontkend bij de liquidaties betrokken te zijn. Hij heeft verklaard te werken aan een documentaire over onderwereldmoorden. In een chatgesprek met Taghi zegt hij zelfs gevraagd te zijn door een Amerikaanse tv-zender om een crimeprogramma te presenteren. ,,Voor mij is dat goed. Want dan ben ik zogenaamd uit de criminaliteit”, stelt hij tegen Taghi. Vooralsnog wordt Taghi binnen het Caloh Wagoh-proces niet vervolgd, omdat Taghi al terecht staat in het Marengo-proces. Daar hangt hem levenslang boven het hoofd. Ingewijden rond het proces stellen dat er nog geen definitieve beslissing is genomen om Taghi alsnog ook in het Caloh Wagoh-proces te vervolgen.

Speculaties

Volgens Inez Weski, de advocaat van Taghi, gaat het slechts om speculaties. ,,Cliënt wordt niet in dat proces vervolgd. De betreffende kroongetuige heeft niets omtrent cliënt uit eigen wetenschap en heeft ook nimmer contact met cliënt gehad. Met andere woorden gaat het hier kennelijk slechts om speculaties van deze persoon.” Het OM zegt inhoudelijk niet te willen reageren. ,,Ons standpunt is dat de zaak op zitting thuishoort en daarna in de media, niet andersom.”



Vrijdag 6 maart verschijnt Taghi voor het eerst sinds zijn aanhouding in Dubai voor de rechter in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Het Caloh Wagoh-proces wordt woensdag hervat in de rechtbank op Schiphol.

Volledig scherm Foto van Ridouan Taghi, vrijgegeven door de politie van Dubai aan Nieuwsuur. © Nieuwsuur

Volledig scherm Klik op de foto om te vergroten en in te zoomen. © ANP Graphics