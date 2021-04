Kroongetuige over Taghi: ‘Hij mocht als enige roken’

Tijdens een nieuw verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liqudiatieproces Marengo heeft de kroongetuige uitvoerig verklaard over de periode waarin hij en hoofdverdachte Ridouan Taghi elkaar hebben leren kennen. ,,Hij mocht als enige in het café roken.”

In de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp was het vrijdag de beurt aan Inez Weski om de kroongetuige te verhoren. De raadsvrouw van Ridouan Taghi wil graag aantonen dat de kroongetuige onbetrouwbaar is, en bevroeg de kroongetuige uitgebreid en gedetailleerd over de periode waarin hij en Taghi elkaar zouden hebben leren kennen. Taghi stelt dat hij de kroongetuige helemaal nooit heeft ontmoet.

In eerdere verklaringen heeft de kroongetuige uitgelegd dat hij en Taghi elkaar in een theehuis in Utrecht zouden hebben leren kennen. ,,Soms kwam hij drie maanden elke dag, dan weer een tijdlang niet. Mijn oude vriend (en Marengo-verdachte) Mohamed Razzouki stelde ons aan elkaar voor. Daarna ontstond er een band, want je had een sociaal contact. Op een gegeven moment bood Taghi zijn nummer aan me aan. In de onderwereld ga je niet met elkaars contacten aan de haal, want ik had Taghi via de Razzouki’s leren kennen.” Ook stelde hij dat hij al snel hoorde welke bijnaam Taghi zou hebben: de kleine.

Baard

Taghi zat er tijdens het grootste gedeelte van het verhoor rustig bij. Hij wreef een beetje door zijn baard en keek veelvuldig naar de speciale getuigenbox, waar de kroongetuige zit tijdens het verhoor. ,,Misschien kan meneer Taghi ook meedoen aan het gesprek. Hij zit de hele tijd naar me te lachen”, reageerde de kroongetuige. Inez Weski vroeg de kroongetuige niet naar Taghi te kijken: ,,U bent met mij in gesprek.” Taghi kon het niet laten toch te reageren. ,,Ik zie zijn neus alweer groeien hier.” De rechtbankvoorzitter vroeg of de twee zich konden beheersen. Taghi: ,,Het is actie, reactie.” Ook de rest van de dag regende het stekeligheden tussen met name Weski en de officieren van justitie.

Weski vroeg daarna meer details over de ontmoetingen tussen Taghi en Nabil B. Die herinnerde zich plots dat Taghi, die volgens de kroongetuige zijn eigen hoekje had in het etablissement, een speciale positie had in het theehuis. ,,Hij was de enige die mocht roken binnen. Er kwam toen een rookverbod in de horeca.” In het bewuste theehuis kwamen volgens de kroongetuige eigenlijk alleen maar beroepscriminelen. Hoe kon hij dat zo stellig beweren, vroeg de rechtbankvoorzitter daarop. ,,Dat kun je zien. Aan hun uiterlijk, of aan hun gedragingen. Hoe scherp ze zijn.”

Taghi hield zich verder de hele dag op de vlakte. ,,M’n raadsvrouw heeft me aangeraden vandaag absoluut niks te vragen. Daar hou ik me aan.”

Maandag gaat het proces verder. Dan is het aan Nico Meijering, de advocaat van Mohammed Razzouki, om de kroongetuige te bevragen.

Volledig scherm Een beveiligd transport arriveert bij de Bunker in Amsterdam Osdorp. © ANP