Kroongetuige Nabil B. weigert verder te gaan als hij niet eigen juridische team mag kiezen

Nabil B. wil niet verder als kroongetuige omdat het Openbaar Ministerie niet akkoord gaat met zijn keuze voor een advocaat en een vertrouwenspersoon om hem bij te staan. Volgens B. is het OM tegen omdat de vertrouwenspersoon geen advocaat is. ,,Ik begrijp niet waarom ik niet mijn eigen adviseurs kan kiezen. Ze staan niet bepaald in de rij.’’

Dat werd vanmiddag duidelijk bij de hervatting van het liquidatieproces Marengo, dat draait om een groep van zeventien verdachten. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die eind vorig jaar na een jarenlange klopjacht in Dubai werd aangehouden. Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces, en krijgt in ruil voor zijn verklaringen een forse strafvermindering. Nabil's broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum werden uit vergelding voor het overlopen naar justitie vermoord.

Afgelopen vrijdag weigerde Nabil B. tijdens een verhoor bij de onderzoeksrechter antwoorden te geven op vragen. Hij kondigde aan daar maandag meer duidelijkheid over te geven. In een verklaring zei Nabil: ,,Ik wil graag de impasse doorbreken. Mijn vorige advocaat is vermoord. Sindsdien ben ik behoorlijk geraakt. Daar heb ik heel veel last van. Ik moest eerst het verlies van mijn broer verwerken. Ik zit in een rare situatie. Er wordt aan alle kanten aan me getrokken. Er zijn twee onschuldige slachtoffers gevallen, met die last loop ik elke dag rond.”

Volgens Nabil had hij zes weken geleden een duo bereid gevonden om hem bij te staan, bestaande uit een advocaat en een vertrouwenspersoon. Maar omdat deze laatste geen advocaat is, weigert het OM deze combinatie goed te keuren. ,,Ik begrijp niet waarom ik niet mijn eigen adviseurs kan kiezen. Ze staan niet bepaald in de rij,” aldus Nabil B., die zei dat hij op deze manier -zonder juridische bijstand- in elk geval niet verder kan gaan. ,,Ik twijfel daar ernstig aan. Ik roep het OM aan mijn eigen adviseurs te mogen kiezen en haar standpunt te herzien.” Het Openbaar Ministerie gaf aan niet te willen reageren tijdens de zitting.

Nieuwe moordverdenking

Maandag bleek al eerder dat het OM een nieuwe moord heeft toegevoegd aan de verdenkingen tegen de groep verdachten. Het gaat om de moord op Amsterdammer Appie Belhadj, die in mei 2016 bij een flat in Amsterdam-Zuidoost werd doodgeschoten. Het OM zegt nog aanvullend onderzoek te doen, en wil nog niet bekend maken welke verdachten met deze moord te maken hebben. Ook werd duidelijk dat hoofdverdachte Saïd Razzouki, de vermeende rechterhand van Taghi, voorlopig nog niet naar Nederland komt. Hij werd in februari na jarenlang op de vlucht te zijn geweest aangehouden in Colombia, maar het OM vreest dat door de wereldwijde coronaproblematiek het inmiddels ingediende uitleveringsverzoek vertraging oploopt.