Kroongetuige Nabil B. op geheime iPhone: ‘Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.’

Lang hing het als een donkere wolk boven het liquidatieproces Marengo: de inhoud van de omstreden iPhone 5 van kroongetuige Nabil B. In augustus 2020 werd via deze nieuwssite bekend dat hij tussen september 2017 en februari 2018 in het geheim een smartphone zijn cel had laten binnen smokkelen, terwijl hij eerder onder ede had ontkend een telefoon te hebben gehad. Na een maandenlang juridisch gevecht, tot aan de Hoge Raad, werd uiteindelijk beslist dat een groot gedeelte van de door de politie teruggehaalde chatberichten kon worden ingezien door de advocaten van de verdachten in het strafproces.

Vandaag, tijdens de laatste zittingsdag voordat het proces door de zomervakantie wordt onderbroken, brak de wolk met een harde donderslag open en werden de berichten openbaar gemaakt door Nico Meijering en Christian Flokstra, de advocaten van Mohamed Razzouki. Hij is een van de hoofdverdachten in het proces en de voormalig beste vriend van de kroongetuige. De berichten zijn zeer explosief: kroongetuigen mogen geen financiële vergoeding krijgen voor hun medewerking. Nico Meijering: ,,Mijn cliënt heeft het sterke vermoeden dat de kroongetuige een spel speelt en dat zulks van doen heeft met een tweetal feiten: de kroongetuige wil meer geld en de kroongetuige vreest nadere verhoren.”

‘Zonder mij geen zaak. Maximale of doei’

De voorgelezen dialogen tussen Nabil en zijn vriendin geven een ontluisterend inkijkje en laten zien hoe de kroongetuige de onderhandelingen met het Openbaar Ministerie heeft beleefd. Op dat moment is hoofdverdachte Ridouan Taghi nog voortvluchtig, en Nabil weet dat het OM zijn belastende verklaringen hard nodig heeft. ,,Zonder mij geen zaak. Punt. Ben echt klaar met ze. Buiten kenden ze mij niet. Nu hebben ze een zaak met me die ze eindelijk na jaren hebben en dan willen ze me een Fiat Punto geven hehehe. Dikke lul. Maximale of doei.”

Nabil schrijft dan aan zijn vriendin dat er financieel het maximale uit zijn ‘overstap’ gehaald moet worden. ,,Dit gaat de grootste zaak ooit worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen? Ja eerst 62828 jaar gaan discussiëren etc zodat iedereen hoofdpijn heeft. Wegtrappen en klaar? No way helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.” Tijdens de onderhandelingen geeft hij ook voortdurend af op Team Beschermde Getuigen (TBG), met wie hij onderhandelt over veiligheidsmaatregelen. In het kroongetuige-traject is het veiligheidsaspect een afgesloten gedeelte, dat losstaat van het strafproces.

‘Heb geen vertrouwen in die honden. Safehouse afdwingen’

Nu blijkt dat de onderhandelingen over de veiligheidsmaatregelen allesbehalve soepel zijn verlopen. ,,Ik ga het afkappen met TBG. Ik ga alles zelf regelen heb geen vertrouwen in die honden. Safehouse afdwingen. En daaruit zelf alles regelen.”



Ook op dit moment is veiligheid nog steeds een actueel thema in het Marengo-proces. Een maand geleden werd bekend dat Nabil B. zijn medewerking aan het Marengo-proces voorlopig staakt, omdat de veiligheid van zijn gezin in het geding zou zijn. Verdere medewerking aan het proces zou volgens zijn advocaten Onno de Jong en Peter Schouten onverantwoord zijn. Inmiddels is die situatie opgelost, maar zou zijn medische situatie hem beletten mee te kunnen werken. Wat die precieze medische situatie is kunnen en willen zijn advocaten niet toelichten.

Met de naam van raadsman De Jong is een ander zeer heikel punt in het berichtenverkeer benoemd. In de periode dat Nabil met zijn iPhone chatte waren Derk Wiersum en Bart Stapert nog zijn advocaten. Toch komt Onno de Jong veelvuldig naar voren in de chatberichten. ,,Onno de Jong. Advocaat van Fred Ros. Heeft veel ervaring. (…) Maar is ook beetje corrupt.” Fred Ros was kroongetuige in het liquidatieproces Passage en werd bijgestaan door De Jong.

‘Staat mag geen cash meegeven. Lening is tussen haakjes’

Nabil schrijft aan zijn partner dat hij weet hoe ver hij kan gaan in de onderhandelingen. ,,Gelukkig weet ik wat Fred Ros kreeg. Dus hij komt nu vrij incl. dat geld. Fred Ros heeft 1.8 meegekregen. Lening he. Dus Onno weet precies hoever die kan gaan. Haha. Ik ben niet gek! Onthoud alles. Onno wilt graaaaaaaaag mijn advocaat worden. Heeft zijn kaartje al gegeven. Lening. Hahaha ok ok. Staat mag geen cash meegeven. Lening is tussen haakjes. Maar kan het toch nooit terugbetalen”, aldus Nabil B. in zijn appjes.

Nabil schrijft dat hij een afspraak gaat maken met De Jong. ,,Ik ga binnenkort afspraak fixen met Onno de Jong. Ik ga die man uithoren. Ik weet dat die Onno is geil. Ik weet dat. Maar ga hem uithoren.” Het gesprek wordt afgesloten met drie emoticons van zakken geld. Wat er vervolgens uit een eventueel gesprek met De Jong is voortgekomen blijkt niet uit de chatgesprekken. Ruim twee jaar later, in juli 2020, werd De Jong, samen met Peter Schouten en in samenwerking met Peter R. de Vries, inderdaad de nieuwe raadsman van de kroongetuige.

‘Leugens voor eigen bestwil zijn geen leugens’

Nabil B. schrijft in zijn berichten ook dat hij de boeken van Astrid Holleeder goed heeft gelezen en dat hij met haar in gesprek zou willen om ervaringen uit te wisselen. ,,Herkenbare dingen gelezen,” vraagt hij aan zijn gesprekspartner. ,,Leugens voor eigen bestwil zijn geen leugens,” schrijft hij daarna.” Met een boek over zijn ervaringen zou hij het OM een lesje willen leren. ,, Als ik ooit een boek schrijf dan ga ik ze keihard naaien. (…) Als ze mij als vijand willen geen probleem. Maar kan dan heel gevaarlijk zijn. Boek van Astrid is dan shit.”

Ook in latere gesprekken komt hij terug op de mogelijkheid om een boek te publiceren. Op 25 januari 2018, hij zit dan bijna een jaar in de gevangenis, schrijft Nabil dat hij ‘1 jaar stil is geweest en nu van zich gaat laten horen’. ,,Nu ga ik van me zelf laten horen. Deze getuige gaat herrie maken. Dan gaat iedereen terugkrabbelen. Astrid heeft een boek die miniem is. Als ik een boek schrijf. Gaan mensen schrikken heb genoeg gezien. Ja en mensen stonden al op hun kop van haar boek. Kan je nagaan.”

‘Ik wil de overkant terugnaaien’

Volgens Nabil zouden er zelfs meerdere boeken geschreven kunnen worden. ,, Als ik vanaf dag 1 tot nu toe alles ga vertellen in boek. Dan is het al interessant laat staan wat er nog gaat komen. Trilogie wordt t. Advocaat opperde ook dat idee omdat ik veel weet van OM. Als er geld mee verdiend kan worden, why not.”

In de berichten schrijft Nabil ook over het TGB dat ‘ze er achter zijn gekomen dat Nabil niet voor iemand kan werken’. ,,Rara hoe komt dat. Buiten lukte het me wel. Met nog moeilijkere mensen.” Hij kondigt in elk geval aan dat hij nog lang niet klaar is. ,,Ja we kunnen hier alleen maar van leren. Sowieso. Maar ik heb nog positie. Ga ze ziek maken.” Ook heeft hij een plannetje, want hij wil zich niet laten kleineren. ,,Ik ga me echt niet zomaar ergens in een doofpot laten stoppen (...) Want overkant speelt nu vieze spelletje. Ik wil liefst overkant terugnaaien.”

Nog niet alle berichten vrijgegeven

De berichten die vandaag door Meijering en Flokstra werden gepresenteerd zijn nog niet álle berichten die de kroongetuige heeft verstuurd. Een andere set, die zijn verstuurd aan een broer en aan een zus, worden momenteel voorbereid voor inzage. De rechter-commissaris besloot afgelopen week nog dat uit deze set nog een aantal berichten verwijderd moesten worden.