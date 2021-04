Kroongetuige Nabil B. in verzwegen chatbericht: ‘Ik kan héél veel flikken naar justitie’

Marengo-procesKroongetuige Nabil B. lijkt door de inhoud van de iPhone, die hij maandenlang in het geheim in zijn cel had, flink in de problemen te zijn gekomen. Volgens advocaten blijkt uit de verstuurde berichten dat hij onder ede heeft gelogen. ,,Ik kan heel veel flikken naar justitie.”

De afgelopen weken is de kroongetuige tijdens openbare verhoren in het liquidatieproces Marengo, dat draait om zes onderwereldmoorden, flink aan de tand gevoeld. Daarbij ging het vaak over dezelfde onderwerpen: zijn betrokkenheid bij een vergismoord, waardoor hij gedwongen werd om naar justitie over te lopen en de iPhone (waarover hij eerder had gelogen) die hij maandenlang in zijn cel had.

Tijdens die verhoren herhaalde de kroongetuige steeds dat hij tijdens zijn onderhandelingen met het OM over een kroongetuigedeal worstelde met een loyaliteitskwestie. Hij had uitgebreid over Ridouan Taghi en enkele anderen verklaard. Moest hij ook zijn goede vriend Mohammed Razzouki en zijn oudere broer Saïd belasten? Maar toen hij naar eigen zeggen berichten te lezen kreeg, waaruit hij opmaakte dat de broers Razzouki hem wilde laten vermoorden, besloot hij door te zetten en belastende verklaringen over hen af te leggen. ,,Zij verraden mij, ik verraad hun,” zei hij daarover.

‘De inhoud is zeer explosief’

Die verklaring is een ander daglicht komen te staan, nu afgelopen week ongeveer tweehonderd chatberichten tussen Nabil B. en zijn vriendin zijn toegevoegd aan het dossier. De berichten zijn afkomstig van de iPhone van de kroongetuige, en de voeging aan het dossier is door de advocaten van de kroongetuige tot aan de Hoge Raad bevochten. Advocaat Nico Meijering zei dat hij en zijn cliënt Mohammed Razzouki de berichten als ‘schokkend’ hebben ervaren. ,,De inhoud is zeer explosief,” zei Meijering vrijdagochtend in de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam.

De berichten die Nabil B. met zijn vriendin wisselde in de winter van 2017 werpen in elk geval een ander licht op zijn eerdere verklaringen dat Mohammed Razzouki hem wilde laten vermoorden. „Het enige wat voor mij duidelijk is, is dat Mo niet loog”, zegt Nabil tegen zijn vriendin op 18 december 2017. Dat is ruim een week vóór hij zijn kroongetuigedeal tekent. Hij doelt daarmee op eerder contact dat hij met zijn vriend heeft gehad, toen hij ook al enige tijd in de gevangenis zat. „Die zal mij nooit wat aandoen”, gaat Nabil verder. „Check wat hem is overkomen.” Daarmee doelt hij op een aanslag, waarbij Mohammed Razzouki is beschoten. Een aanslag die hij maar ternauwernood overleeft.

‘Fuck it. Ik kan heel veel flikken naar justitie’

De aanslag op Mohamemd Razzouki houdt de kroongetuige bezig. En hij meldt aan zijn vriendin dat hij ernstig twijfelt over zijn toekomst. Moet hij wel kroongetuige worden? ,,OM wilt nu snel actie. Het is dubbel. Ene kant wil ik stoppen. Maar dat is lastig.” Oorlog is gaande nu. Aan wiens kant moet ik staan? Moet ik dan mijn mensen afvallen? Dat is er een om over na te denken. Daar zitten veel haken en ogen aan. Justitie wilt me enkel gebruiken”, schrijft de kroongetuige dan aan zijn vriendin. Een paar uur later doet hij er een schepje bovenop. ,,Fuck it. Ik kan heel veel flikken naar justitie.”

Ook schrijft hij dat het OM hem behoorlijk onder druk zet om de kroongetuigedeal te tekenen. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk om berichten die op dat moment nog niet in het strafdossier waren gevoegd. ,,OM laat mij serverberichten zien die geen zuivere koffie zijn. Zodat ik sneller ‘ja’ zeg.”

Meijering: ‘Hij wilde kennelijk van de deal af’

Volgens advocaat Meijering zijn de nieuwe berichten een duidelijke aanwijzing dat de kroongetuige heeft gelogen. ,,Was er een loyaliteitsprobleem, of was er sprake van iets anders? De vaag stellen is hem beantwoorden.” Meijering denkt de kroongetuige wroeging kreeg, en dat de kroongetuige broers Razzouki te veel had belast tijdens zijn verklaringen. ,,Hij wilde kennelijk van de deal af. Want misschien zouden ze wel eens heel boos gaan worden. Maar dat kon hij nooit toegeven, en dus moest hij met een ander verhaal komen.” Zijn collega Flokstra vulde aan. ,,Het maakt duidelijk waarom de kroongetuige die iPhone van iedereen heeft willen weghouden.”

Komende dinsdag wordt de vriendin van de kroongetuige in beslotenheid gehoord bij de onderzoeksrechter. De kroongetuige heeft vrijdag niet gereageerd op de nieuwe bevindingen.

Lees hieronder het liveblog van onze misdaadverslaggever Yelle Tieleman terug.

