Kroongetuige Nabil B. heeft spijt: deal niet gesloten als hij wist dat OM hem te snel zou presenteren

Zwangere vrouwen lastigge­val­len bij abortuskli­niek Zwolle: ‘We moeten nu actie ondernemen’

29 september Abortuskliniek Stimezo in Zwolle is in gesprek met burgemeester Snijders over een verbod op demonstreren in de omgeving van de kliniek. Dat zegt Margreet Jansen, directeur van de kliniek aan de Oosterlaan. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat die bufferzone er gaat komen.’’